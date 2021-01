Trinity, fille de Dennis Rodman, future star du foot

La draft de la National Women’s Soccer League (NWSL), la ligue professionnelle de football féminin des États-Unis, a eu lieu cette semaine. Trinity Rodman, la fille de l’ancien basketteur Dennis Rodman, a été repêchée au 2e rang par le Washington Spirit. Membre de l’équipe nationale M20 et de l’équipe universitaire de Washington State, Trinity Rodman évolue au poste d’attaquante. Elle a notamment marqué huit buts lors du tournoi M20 de la CONCACAF en mars de l’année dernière.

Âgée de 18 ans, elle est la plus jeune joueuse de la classe 2021 de la draft. «Rien que le fait d’être draftée à mon âge est fou, mais en plus de l’être en deuxième position, je ne pouvais pas demander mieux», a déclaré la joueuse sur ESPN. Reste désormais à la fille du légendaire Dennis Rodman à se faire un prénom. «Mon père a été un athlète incroyable, et j’ai hérité de ses gènes, mais j’ai envie de me faire connaître comme Trinity Rodman, pas seulement comme la fille de Dennis Rodman. Je veux faire mon chemin et m’y épanouir», a conclu l’attaquante.

Dennis Rodman a été un des basketteurs les plus populaires de la NBA dans les années 1990, autant par la qualité de son jeu défensif sur le parquet que par son caractère extravagant en dehors. Vainqueur de cinq titres, dont trois avec les Chicago Bulls de Michael Jordan, il a remporté sept fois le trophée de meilleur rebondeur de la ligue nord-américaine et est membre du Hall Of Fame. Dennis Rodman a trois enfants: Alexis (33 ans), Dennis Jr (19 ans) et Trinity (18 ans).

(L'essentiel)