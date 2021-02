Benfica sorti par Arsenal, Naples et Lille éliminés

La Ligue Europa, c'est fini pour le Benfica. Les Lisboètes ont cru jusqu'à la 87e qu'ils réussiraient à accrocher la qualification, mais Aubameyang a douché les espoirs portugais en offrant la victoire et la qualification aux Londoniens. Le Gabonais avait déjà mis les siens sur les bons rails à la 21e, mais le Benfica avait renversé la vapeur (Gonçalves, 43e et Silva, 67e).

Un avantage plutôt confortable considérant le score de 1-1 lors du match aller. Mais Tierney a remis les deux équipes à égalité à la 67e. À ce moment, Benfica était toujours qualifié. C'était sans compter sur l'instinct de buteur d'Aubameyang.

Naples et Lille aussi éliminés

Dans les autres rencontres, Lille s'est de nouveau incliné 2-1 sur le terrain de l'Ajax à Amsterdam; Pourtant auteurs d'un début de match très prometteur, les hommes de Christophe Galtier ont encaissé un premier but par Davy Klaassen (15e) de la tête. Les Dogues ont égalisé sur un penalty transformé par Yusuf Yazici (78e) et sifflé pour une faute sur Jonathan David, mais ont encaissé un deuxième but en fin de match, marqué de la tête par le Brésilien David Neres (88e).

À noter également l'élimination de Naples qui n'a pas gagné assez largement (2-1 ce jeudi, 0-2 à l'aller) pour empêcher la qualification de Grenade. Villareal, les Rangers et le Chakhtior Donetsk sont également passés, tout comme le Molde FK contre Hoffenheim.

(L'essentiel/afp)