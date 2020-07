Le PSG remporte la Coupe de la Ligue face à Lyon

Le Paris SG et Lyon n'ont pas pu se départager après la prolongation de la finale de la dernière édition de la Coupe de la Ligue et se sont disputés la victoire lors une séance de tirs au but, vendredi au Stade de France (0-0).

Grâce à un arrêt de Navas et à un dernier but de Sarabia, c'est le PSG qui a remporté aux tirs au but la dernière édition de la Coupe de la Ligue devant Lyon (0-0 a.p., 6-5 t.a.b.) C'était la 26e et dernière édition de la Coupe de la Ligue qui disparaît du calendrier la saison prochaine.

Paris remporte sa 9e Coupe de la Ligue et un 4e trophée cette saison. Septième d'une Ligue 1 qui n'a pas pu aller à son terme en raison de l'épidémie de Covid-19, l'équipe de Lyon est condamnée à remporter la Ligue des champions pour jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. La route s'annonce très périlleuse avec un 8e de finale retour face à la Juventus vendredi prochain.

(fl/L'essentiel )