Une fille va jouer au football avec les hommes

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe et elle pourrait révolutionner le football dans les années à venir. Et plus particulièrement le football féminin. La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a en effet annoncé, ce mardi 4 août 2020, lancer un projet pilote qui va permettre à une joueuse de participer à des matchs officiels avec des hommes. «Ellen Fokkema, 19 ans, a obtenu une dispense pour jouer au football dans la première équipe masculine du VV Foarut, qui évolue en quatrième division», est-il précisé dans un communiqué.

Sur base de cette expérience, les Pays-Bas décideront si oui ou non, il est possible de modifier définitivement le règlement de la fédération pour permettre aux femmes et aux hommes de jouer ensemble lors d'un même match de catégorie A. «C'est fantastique que je puisse continuer à jouer dans cette équipe», s'est félicitée Ellen Fokkema, joueuse de la première équipe du VV Foarut. «Je joue avec mes coéquipiers depuis que j'ai cinq ans et j'étais désolé de ne plus pouvoir jouer avec eux l'année prochaine. À la fédération, on m'a toujours conseillé de continuer à jouer avec les garçons aussi longtemps que possible, alors pourquoi ne serait-ce pas possible? C'est un sacré défi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est très excitant».

Een unicum in het Nederlandse amateurvoetbal : Ellen Fokkema (19) van @vvFoarut krijgt de kans om in het eerste elftal van de club bij de mannen haar wedstrijden te spelen #lcsport #orangepictures pic.twitter.com/zkWZpD7uga — Henk Jan Dijks (@Dijksfotografie) August 4, 2020

Well this is a historic day for soccer. @KNVB granted permission for a female player to join a senior men’s team. Elle Fokkema will play for @vvFoarut during the 2020/21 season



pic.twitter.com/5L4ivAEzhl — Jonathan Brannan ???????????????????????? (@jbrannan27) August 4, 2020

Ellen Fokkema (19) krijgt dispensatie om in het eerste mannenteam van vv Foarut te voetballen: https://t.co/857YnUhFvn. — KNVB (@KNVB) August 4, 2020

