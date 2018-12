46 000 spectateurs...en troisième division

Mercredi, le spectacle était à tous les niveaux en Angleterre. En Premier League, où Liverpool s'est envolé en tête. En Championship, où les leaders Leeds et Norwich sont revenus de nulle part pour l'emporter au bout des arrêts de jeu. Et en League One aussi, où Sunderland a attiré 46 039 spectateurs dans son fameux Stadium of Light.

Il s'agissait de la plus forte affluence pour un match de troisième niveau depuis l'obligation pour les stades de proposé uniquement des places assises. Le précédent record appartenait à Leeds, avec 38 256 personnes à Elland Road, en mai 2008. Lors de ce jour de Boxing Day, seules les parties de Manchester United (74 523) et de Liverpool (53 318) ont attiré plus de monde au bord d'un terrain. Même Tottenham, qui a reçu Bournemouth à Wembley pour une rencontre de l'élite, n'a pas fait mieux (46 039).

Il y a 39 ans qu'une partie de League One n'avait pas fait autant recette. C'était un derby de Sheffield, entre United et Wednesday. De quoi mettre en joie Jack Ross, le manager des «Black Cats»: «La taille de la foule était remarquable. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche, qu'il faut savourer et dont il faudra se souvenir quand tout n'ira pas aussi bien.»

Pour ne rien gâcher, Sunderland s'est imposé 1-0 contre Bradford, grâce à un but d'Aiden McGeady. La troupe de l'international irlandais est actuellement 3e de sa division et peut encore largement jouer la montée directe en Championship.

(L'essentiel/Sport-Center)