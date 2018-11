Le Sporting Portugal se qualifie pour les 16e

Finaliste de la dernière Ligue Europa mais déjà éliminé cette saison, Marseille a été balayé 4-0 jeudi à Francfort avec une équipe B qui n'est jamais entrée dans ce match contre le troisième de la Bundesliga. Ouverture du score par Luka Jovic dès la 2e minute, deux buts contre leur camp de Luiz Gustavo (17e) et Bouna Sarr (62e), et un doublé de Jovic juste derrière (67e)! Le scénario n'aurait pas pu être pire pour les Olympiens, qui n'ont sorti la tête de l'eau que quelques minutes en début de deuxième période. Francfort n'a plus perdu un match depuis septembre et occupe la 3e place de la Bundesliga.

En arrachant une victoire 1 à 0 sur le terrain de Jablonec, combinée à la défaite d'Astana face au Dynamo Kiev sur le même score plus tôt jeudi, Rennes est redevenu maître de son destin et peut songer aux 16e de finale. Les hommes de Sabri Lamouchi ont ainsi remporté leur deuxième victoire dans ce groupe K, grâce au but superbe signé Clément Grenier, à la 54e minute. Les Tchèques sont eux éliminés.

Le Sporting Portugal, le Betis Séville et Fenerbahçe ont validé leur billet pour les 16e. L'AC Milan a fait un grand pas vers la qualification, même si les hommes de Gennaro Gattuso se sont fait peur à San Siro face à Dudelange. Les Lombards joueront leur place en 16e face à l'Olympiakos. Chelsea, déjà qualifié, a facilement battu 4-0 le PAOK Salonique, réduit à 10 dès la 7e minute. Titulaire, Olivier Giroud a inscrit un doublé.

(L'essentiel/afp)