Un penalty très étrange venu tout droit du Japon

De Neymar à Paul Pogba, en passant par Simone Zaza, Bruno Fernandes ou encore Jorginho, certains footballeurs pratiquent ou ont pratiqué des techniques étranges pour tirer les penalties. Mais aucun n'avait adopté un style comparable à celui de Komi Ryota. Lors d’un match de championnat universitaire au Japon, ce jeune joueur s’est distingué par une course d’élan pour le moins atypique. Placé aux 16,5 mètres, il s’est avancé au ralenti, multipliant les petits pas. Au total, sa course a duré plus de 11 secondes.

En comparaison, celle de l’Italien Zaza face à l’Allemagne lors de l’Euro 2016, rendue célèbre dans ce style, ne s’est étirée «que» sur 6 secondes.

Who remembers this penalty by Simeone Zaza in the QF of Euro 2016 against Germany ???????????????????????? pic.twitter.com/diyUhzzoeI — Antzz (@Antzz_10) May 16, 2020

De son côté, Pogba avait mis 7 secondes pour frapper son penalty en finale du Mondial U20, en 2013.

Cette technique, censée déstabiliser le gardien adverse, n’a pas réussi à Zaza, contrairement au milieu de terrain français. Ryota, lui, n’a pas non plus tremblé et a parfaitement placé le ballon, bien que son vis-à-vis ait plongé du bon côté. On n’ose imaginer la honte s’il avait échoué…

(L'essentiel)