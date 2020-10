Les fans anglais de football sont écœurés

Depuis la reprise du football en Angleterre, le 17 juin dernier, tous les matches de Premier League étaient diffusés en direct via les chaînes payantes Sky et BT. Les supporters ont donc pris l’habitude de les regarder sans frais supplémentaires, en plus de leurs abonnements. Cette mesure avait été prise, en partie, pour aider le gouvernement à encourager les supporters à rester chez eux pendant les rencontres à huis clos, plutôt que de se rassembler à l’extérieur ou dans des pubs.

Mais ça, c’était avant! Car vendredi, la Premier League a quelque peu changé la donne en annonçant que cinq matches par journée de championnat seront toujours retransmis en direct au Royaume-Uni en octobre. En revanche, si les fans souhaitent regarder d’autres clubs qui ne sont pas au programme, ils devront passer par un service de matches à la demande, accessible sur les plateformes BT Sport Box-Office et Sky Sports Box-Office.

La Premier League se félicite

Concrètement, les supporters de football devront mettre la main au porte-monnaie, en plus de l’abonnement qu’ils paient déjà. Et c’est là que le bât blesse: chaque rencontre va coûter 14,95 livres sterling, soit 16,48 euros. Ce qui n’est pas donné!

Dans un communiqué la Premier League déclare: «Les clubs ont accepté aujourd’hui cette solution provisoire pour permettre à tous les supporters de continuer à regarder leurs équipes en direct. La Premier League a travaillé en étroite collaboration avec Sky Sports et BT Sport pour mettre en place cet arrangement et leur est reconnaissante de leur soutien. L’accord sera régulièrement révisé en consultation avec les clubs et en accord avec toute décision prise par le gouvernement concernant le retour des spectateurs dans les stades».

La Premier League et le gouvernement britannique avaient espéré ramener les supporters dans les stades, à partir du 1er octobre, mais ces plans ont été abandonnés, suite à une augmentation des cas de coronavirus.

Les supporters montent aux barricades

L’ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, pourtant commentateur et expert sur Sky Sports, a tweeté: «C’est une très mauvaise décision de la part de la Premier League de faire payer 14,95 livres pour des matches uniques qui ont été diffusés gratuitement pendant six mois!».

Les supporters de tous les clubs lui ont bien évidemment emboîté le pas, fustigeant l’attitude de la Premier League et des diffuseurs: dégueulasse, ridicule, scandaleux, cupidité… sont les mots les plus doux prononcés par les internautes qui sont franchement très remontés. Il faut dire que les clubs viennent de dépenser 1,1 milliard d'euros pendant la période des transferts.

Certains en appellent même à boycotter les matches payants qui seront retransmis.

D’autres savent compter: «15 livres par match à la demande, c’est absolument scandaleux. 75 livres (NDLR: 82,7 euros...) par semaine en plus, si vous voulez voir tous les matches. Les fans sont les seules personnes sur lesquelles vous pouvez compter, et une fois de plus vous les arnaquez!!!».

Les matches d’octobre sont connus

Les patrons de la ligue ont annoncé vendredi soir qu’un total de 15 matches, d’ici à la fin du mois d’octobre, sera diffusé sur les chaînes Sky Sports et BT Sport, avec le supplément de 16,48 euros...

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)