Enceinte de six mois, elle continue de s'entraîner

La joueuse américaine de soccer, Sydney Leroux (28 ans) attend son deuxième enfant. Enceinte de presque six mois, l'attaquante internationale continue malgré tout de s'entraîner. De ce fait, elle est considérée outre-Atlantique comme «un exemple», voire «une inspiration pour toutes les joueuses» ou même «une légende».

Championne olympique à Londres en 2012 et gagnante de la Coupe du monde féminine en 2015, Sydney Leroux est mariée au footballeur anglais, Dom Dwyer, depuis quatre ans. Ensemble, ils ont eu un premier garçon (Cassius) en septembre 2016. Le couple attend donc son deuxième enfant.

Mais Sydney continue de s'entraîner. Elle a ainsi posté mardi une photo d'elle et de son ventre rond à l'entraînement. Elle a accompagné sa publication du commentaire suivant: «Je ne pensais pas que je commencerais la pré-saison enceinte de 5 mois et demi, mais nous y voici!».

Sydney Leroux à l'entraînement. Image: Instagram @sydneyleroux.

Sydney Leroux a cependant tenu à préciser dans une interview qu'elle évitait tout contact. «Je ne vais pas au duel, a-t-elle confirmé. Je travaille avec le ballon, je dribble, mais je cherche à ne pas me mettre dans une position où je pourrais être touchée par un ballon qui fait ricochet».

Et elle a ajouté, pour couper court à certaines critiques qu'elle a quand même reçues sur les réseaux sociaux: «Je ne fais pas de courses intenses et j'écoute mon obstétricien, qui sait mieux me dire ce que je ne dois pas faire de MON corps que les gens sur Twitter».

Sydney Leroux en plein entraînement physique, le 19 février dernier:

(L'essentiel/Sport-Center)