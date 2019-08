Pogba rate un pénalty, les racistes se déchaînent

Voilà le genre de réactions qui ne devraient pas convaincre Paul Pogba de rester à Manchester United. Probablement très déçu après son penalty manqué contre Wolverhampton lundi (1-1), le milieu Français a également dû faire face à d'abjects messages racistes sur les réseaux sociaux.

Un sort qu'avait également subi le joueur de Chelsea Tammy Abraham après son tir au but manqué en finale de la Supercoupe mercredi (Liverpool-Chelsea, 2-2, 5-4 t.a.b). Preuve que le problème n'est pas qu'épisodique en Angleterre.

« Si vous l'attaquez, vous nous attaquez aussi »

À l'image du jeune joueur londonien, le champion du monde français a toutefois pu bénéficier du soutien de tout un club. Manchester United s'est dit «dégoûté» des insultes subies par son joueur, et s'est décidé à «identifier les coupables» tout en appelant les réseaux sociaux à plus de sévérité sur le sujet.

Disgusting. Social media need to do something about it... Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw