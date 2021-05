Elle fait son retour avec sa nouvelle identité sexuelle

Israël: Sapir Berman, première arbitre professionnelle transgenre au monde pic.twitter.com/TpNPPBfp3T — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) April 27, 2021

Sapir Berman, qui s'appelait auparavant Sagui Berman, un prénom masculin, avait annoncé fin avril lors d'une conférence de presse qu'elle changeait d'identité sexuelle et de prénom. Âgée de 26 ans, Sapir Berman qui arbitre depuis 2011 dans le championnat israélien sous son nom précédent, a été accueillie au stade Ofer de Haïfa sous les applaudissements de la foule mais aussi de sifflets. Un supporter portait un panneau sur lequel on pouvait lire «Sapir, on est tous avec toi».

Le match, qui opposait Hapoel Haïfa et Beitar Jérusalem, respectivement 9e et 10e du championnat, s'est terminé par la victoire du club de Haïfa sur le score de 3 à 1. «Je ne sais pas si je suis une pionnière ou la première à faire ça, je fais ce processus pour moi», a-t-elle affirmé lors de cette conférence de presse. Elle a confié avoir reçu des menaces mais aussi beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux et de la part de ses collègues.

Pour Ronit Tirosh, présidente de l'Union des arbitres israéliens, «Sapir est courageuse et entame un processus historique pour le football israélien».

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud ????????️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA — ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021

(L'essentiel/afp)