La passion de Lukaku ravit ses supporters

On fustige souvent les footballeurs pour leur détachement lorsque leur équipe l'emporte. Il y a même certains joueurs qui font la tête, quand un de leurs coéquipiers préfèrent marquer en solo, plutôt que de leur offrir une réussit sur un plateau. Ce qui est sûr, c'est que Romelu Lukaku est tout sauf un égoïste.

Lundi, mené 2-0 à la mi-temps, après une entame de match catastrophique, Manchester United s'est bien repris en seconde période et a fini par passer l'épaule, à la suite d'une frappe magique de son milieu de terrain Nemanja Matic. Sur ce 2-3 inespéré, l'attaquant belge, qui s'était arraché pour égaliser quelques minutes auparavant, a fêté ce but comme s'il l'avait inscrit lui-même.

Un but de @RomeluLukaku9 et surtout un missile de Nemanja Matic ont permis à @ManUtd de s'en sortir après avoir été mené 2-0 à Palace ! pic.twitter.com/JLXTBpduoN— VOOsport (@VOOsport) 6 mars 2018

Un moment de joie intense et de passion pour son équipe qui a particulièrement ravi les supporters des Red Devils. L'ancien buteur d'Anderlecht et de Chelsea a été submergé par la joie, s'est effondré à genoux, avant de remercier le ciel et de frapper la pelouse pour sortir toute la rage de vaincre qu'il avait accumulée durant la rencontre.

(L'essentiel/rca)