Henry face aux coups de sang de ses joueurs

L’Impact Montréal, réduit à dix pour le troisième match d’affilée après l’exclusion de Romell Quioto, a été battu dimanche par Philadelphie (4-1) après avoir pourtant mené, et son entraîneur Thierry Henry a avoué son incompréhension face au coup de sang de son buteur. Cette défaite a pour effet de faire rétrograder le club canadien à la 6e place de la conférence Est du championnat nord-américain (MLS), son adversaire confortant la 2e place derrière Columbus. Rien encore de bien grave dans l’optique des play-offs, mais pour l’entraîneur français se pose là un problème récurrent d’indiscipline chez ses joueurs qu’il n’arrive pas à résoudre.

Il y a une semaine, l’exclusion tardive sur un fait de jeu d’Emanuel Maciel n’avait pas empêché la victoire sur le terrain de Vancouver (4-2). En revanche, celle, mercredi, de Rudy Camacho, résultait d’un geste d’énervement à la 37e minute et a grandement pénalisé l’Impact face à ces mêmes Whitecaps vainqueurs (3-1).

Coup de coude

Et ce dimanche, lors de la réception de Philadelphie, c’est le Hondurien Quioto qui, après avoir ouvert la marque sur coup franc (5e), a donné un coup de coude à un adversaire et écopé d’un carton rouge, dès la 15e minute. Après quoi, Montréal a pris l’eau. «On en a parlé après le match contre Vancouver, pour que ça ne se répète pas, mais à un moment donné, tu ne peux pas coacher une réaction, c’est vraiment difficile. Si vous avez une idée, dites-moi», a déploré Thierry Henry, après le match. Il faut essayer de se contrôler, et Romell ne s’est pas contrôlé. C’était en plus une faute pour lui. Je n’ai pas vraiment compris la réaction... il venait de mettre un but. On menait 1-0 et encore une fois, on a dû se battre à dix», a-t-il poursuivi.

Le prochain match de son équipe aura lieu mercredi contre New England, à Foxborough (Massachusetts).

