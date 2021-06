L'essentiel: Peut-on dire que la saison 2020/2021 a été parfaite pour vous?

Zachary Hadji: Oui, parfait c'est vraiment le mot. Collectivement comme individuellement. Je ne pense pas que je pourrai faire mieux.

Comment expliquez-vous votre explosion soudaine à 24 ans?

Les gens ne comprennent pas, ils se disent que je sors de nulle part. Mais sans prétention, je savais que j'avais les qualités. Je savais que si on me faisait confiance, je pouvais faire de bonnes choses. L'année dernière, le coach (Jeff Strasser) ne savait pas où me faire jouer.

Mais qu'auriez-vous répondu si on vous avait dit que vous finiriez la saison à 33 buts?

Je ne l'aurais jamais cru! Je m'étais dit que ce serait déjà énorme si j'en mettais 20 et je pensais que j'avais fixé la barre haut. Au départ, je ne suis pas un gars qui ne vit que pour le but, j'ai changé à ce niveau-là cette saison. Maintenant que j'y ai goûté, j'aurai l'objectif de toujours marquer.

Le Fola a eu une large avance avant de craquer début mai, avez-vous eu peur de perdre le titre?

On a commencé à douter, c'est humain quand on enchaîne les défaites bêtement contre des équipes qu'on devrait battre. Mais on a su se remettre en question, c'est la force de ce groupe. On n'a pas eu une seule dispute de toute l'année.

Comment voyez-vous la suite à présent?

Ce ne sera sûrement pas au Fola. Pour l'instant, rien n'est concrétisé à 100%, mais ce sera dans un club d'un championnat professionnel. À mon âge (24 ans) et après ma saison, c'est le moment. Ce serait une suite logique.

(Recueilli par Tom Vergez/L'essentiel)