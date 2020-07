Grosse embrouille sur le banc entre les coachs

Ça a chauffé entre Gian Piero Gasperini (entraîneur de l’Atalanta) et Sinisa Mihajlovic (son homologue de Bologne), mardi soir à Bergame. L’arbitre de la rencontre a d’abord averti les deux coaches, avant de renvoyer Gasperini en tribune.

Le clash a eu lieu à la 36e minute du match. C’est Mihajlovic, fâché de voir ses joueurs invectivés par Gasperini, qui a tiré la première salve: «Pourquoi tu parles à mes joueurs? Parle aux tiens et me casse pas les c..., tu comprends? Va te faire f...». Des paroles que l’on peut entendre dans les extraits vidéo grâce au silence procuré par le huis-clos.

L'arbitre Federico La Penna est alors intervenu pour mettre fin à la dispute. Il a d’abord adressé un carton jaune aux deux entraîneurs, mais dans la seconde suivante, il a finalement décidé d’infliger un carton rouge à Gasperini. Celui-ci a donc dû quitter sa zone technique pour assister à la suite du match depuis les tribunes. Ce qu'il a fait, non sans protester à vive voix. C’est la deuxième fois en un mois que Gasperini est «invité» à aller en tribune.

«Jamais je n’aurais dû être expulsé»

Après la rencontre, Gasperini a continué à contester cette exclusion: «Jamais je n’aurais dû être expulsé.» Quant à Mihajlovic, il est lui aussi resté sur sa position: «Gasperini ne doit pas se permettre de parler à mon banc, moi je ne parle pas au sien».

Au niveau sportif, l’Atalanta a battu Bologne 1-0 grâce à un but de son attaquant colombien Luis Muriel, à la 63e minute.

