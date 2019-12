Le délirant projet secret de Florentino Perez

Pour un séisme, c'en est un! Selon le New York Times, Florentino Perez, le président du Real Madrid, serait en train de préparer la création d'une super-ligue européenne, en collaboration avec la FIFA et son président Gianni Infantino. Cette information - rumeur ou projet avéré? - fait suite aux révélations issues des Football Leaks, en novembre 2018, selon lesquelles les 16 clubs les plus riches du continent étaient en train d'élaborer le plan de construction d'une super-ligue européenne.

Le but était évidemment financier. En organisant une forme de championnat d'Europe des clubs fermé, donc exonéré des contraintes pécunières de l'UEFA (notamment le fair-play financier), les clubs auraient fait d'une pierre deux coups: développer leur médiatisation internationale, tout en décuplant leur rentabilité.

40 équipes dans deux divisions

À l'époque, les grands clubs avaient immédiatement nié que tel était le cas. Mais si l'on en croit les informations du New York Times dans son édition du 5 décembre, le projet serait toujours en cours. C'est ainsi que Florentino Perez aurait rencontré les dirigeants des grands clubs européens et Gianni Infantino pour, selon l'article, «remodeler le football européen».

Cette dernière consisterait en un championnat sur deux divisions, regroupant chacune 20 équipes des cinq grands championnats européens (la Premier League, la Liga, la Serie A, la Bundesliga et la Ligue 1), ainsi que quelques clubs invités d'autres championnats, dont l'Ajax Amsterdam, en Eredivisie, ou le FC Porto, en Primeira Liga.

Cette ligue continentale garantirait des affiches spectaculaires tous les week-ends, dont certaines rencontres organisées l'après-midi, afin de toucher un public international. La possibilité serait même donnée de délocaliser des matches hors de l'Europe, en Asie ou en Amérique, afin de toucher plus de monde.

La réponse virulente de Ceferin

Des contacts auraient déjà été pris avec CVC Capital Partners pour la commercialisation des droits TV de la future compétition. Florentino Perez a évidemment mis en avant les possibilités économiques démultiplicatrices de son projet (hausse considérable des droits TV et des recettes marketing, merchandising ou sponsoring), tout en se libérant de la contrainte du fair-play financier de l'UEFA.

Cette proposition rencontrera(it) forcément une opposition farouche de la part des Ligues nationales européennes, mais aussi - et surtout - de l'UEFA. Son président Aleksander Cferein a d'ailleurs adressé une réponse virulente à Tariq Panja, le journaliste du New York Times qui a signé l'article.

«J'ai lu ce projet fou, écrit-il. Si les reportages sont faits pour être crus, cela vient d'un seul président de club (pas le propriétaire) et d'un administrateur du football isolé. Ce serait dur de penser à un plan plus égoïste et égocentrique. Cela ruinerait clairement le football dans le monde, pour les joueurs, pour les supporters et pour toutes les personnes liées à ce sport - tout cela pour le bénéfice d'un minuscule nombre de personnes. Heureusement, il y aura toujours suffisamment de bon sens dans le football pour que ce genre d'idée folle ne réussisse pas. En fait, c'est tellement improbable que je ne peux pas croire que quelqu'un l'ait imaginé».

(L'essentiel)