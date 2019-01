Le joueur le plus cher, c'est toujours Mbappé

Avec une valeur estimée à 218,5 millions d'euros, Kylian Mbappé est toujours en tête du classement des footballeurs les plus chers établis par l'observatoire du football CIES (International Center for Sports Studies). L'attaquant français devance toujours le buteur anglais Harry Kane (200,3 millions d'euros) et son coéquipier brésilien du PSG Neymar (197,1 M€).

Dans un top 10 dont tous les membres dépassent les 150 millions d'euros, Kylian Mbappé est le seul Français, alors qu'Antoine Griezmann (11e, 155,2 M€) n'en fait plus partie. L'attaquant belge Romelu Lukaku (162 millions d'euros) figure pour sa part au 8e rang. De son côté, le milieu offensif allemand Leroy Sané (156,1 M€) se classe 10e. En outre, Lionel Messi (171,2 M€) est 7e, alors que son grand rival Cristiano Ronaldo n'est que 19e (127,2 M€).

Le classement prend en compte la qualité des joueurs, le potentiel à la revente, mais également l'âge, la durée des contrats ou encore la valeur publicitaire.

