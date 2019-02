Metz prendrait bien son quart de Coupe de France

Le matelas de neuf points d'avance sur le troisième en Ligue 2 est confortable et l'effectif étoffé. Alors pourquoi ne pas la jouer à fond cette Coupe de France? C'est en tout cas le mot d'ordre du côté du FC Metz. «On est ravis du tirage car on joue à domicile, note Vincent Hognon. Orléans, on les connaît bien (NDLR: Metz a battu deux fois Orléans cette saison 5-1 et 1-0) et on a l'objectif d'aller en quarts, ce n'est pas rien un quart de finale», ajoute l'entraîneur adjoint. Le club lorrain ne s'est plus hissé à ce niveau de la compétition depuis la saison 2007/2008, où il avait été éliminé par Lyon (1-0). «Et puis, ensuite, une fois qu'on est en quarts...», se met donc à rêver Vincent Hognon, sans finir sa phrase pour ne pas se mettre une pression supplémentaire.

Pour poursuivre la belle aventure, le turnover, qui a porté ses fruits lors des quatre tours précédents, sera reconduit ce soir. Le Luxembourgeois Laurent Jans, titulaire à Monaco en 16es (1-3), devrait retrouver le onze. Pareil pour Gauthier Hein, buteur et passeur décisif en Principauté. Le capitaine Renaud Cohade sera lui en revanche suspendu, tandis que le coach ne veut pas prendre de risque avec Thomas Delaine, touché à la cuisse (petite contracture).

«Les matches s'enchaînent, mais on a un groupe de qualité et performant, ne s'alarme pas Vincent Hognon. On peut régulièrement changer quatre ou cinq joueurs sans que le niveau de l'équipe ne soit affecté».

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)