À 15 ans, il enflamme déjà le football brésilien

Le nom d’Endrick Felipe Moreira de Sousa ne vous dit probablement rien et pourtant ce jeune homme né le 21 juillet 2006 est la nouvelle pépite du football brésilien. À seulement 15 ans, il s’est déjà imposé avec les U20 du mythique club de Palmeiras. Sponsorisé par Nike comme Neymar avant lui, il a tout pour devenir le nouvel enfant prodige du football mondial. Sa notoriété, déjà importante au pays, ne devrait cesser de croître, dans les prochaines semaines.

Le jeune attaquant suit les traces de plusieurs talents précoces brésiliens ayant percé avant lui. C’est un joueur très à l’aise techniquement et vif qui peut éliminer facilement les défenseurs adverses mais il fait également preuve d’une grande détermination comme le montrent ces deux buts marqués samedi, dans un match contre les U20 de Real Ariquemes.

He’s only gone and done this today. Endrick(eeee). pic.twitter.com/APnJqHiNs5

Quelques jours plus tôt, le talentueux joueur de Palmeiras avait déjà épaté la galerie avec sa merveilleuse vision du jeu et sa patte gauche en trompant le gardien adverse d’un lob du milieu de terrain.

The ???????? conveyor belt keeps on rolling. Endrick, 15, did this for Palmeiras U20 team recently pic.twitter.com/LBX0F5B6id