Un seflie qui coûte un penalty et un but encaissé

En s'inspirant probablement de Totti ou encore de Balotelli, des joueurs marocains ont voulu célébrer un but avec un superbe selfie. Sur des images publiées par un journaliste de la chaîne privée Medi 1 TV sur Twitter, on y voit, ce mardi 2 avril, l'équipe du MC Oujda inscrire un premier but dans les installations du Youssoufia Berrechid.

Rien d'extraordinaire jusque là, sauf que les joueurs de Berrechid ont profité de la célébration ultra connectée de leurs opposants pour remettre le ballon en jeu et repartir à l'assaut du but adverse défendu dans une précipitation sans nom. De retour à toute allure sur le terrain, les défenseurs d'Oujda ont accroché fautivement un attaquant de Berrechid dans la surface de préparation.

Les Vert et Blanc n'en demandaient pas tant face aux Blancs et ils ont profité de cette occasion en or pour rétablir le score de parité (1-1). Youssoufia Berrechid (4e) et MC Oujda (5e) se sont finalement quittés sur ce résultat qui ne bougera plus. Au classement de la D1 marocaine, les deux équipes comptent 32 points en 23 matchs et elles sont désormais connues dans le monde entier.

فرحة لم تكتمل بسبب السيلفي pic.twitter.com/B1FVjk7me6 — Abdessamad (@ouajou) 2 avril 2019

(fl/L'essentiel)