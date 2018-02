Dortmund prend provisoirement la 2e place

Marco Reus a marqué le but de la victoire 1-0 de Dortmund dimanche à Mönchengladbach mais son gardien suisse Roman Bürki a fait des miracles pour conserver cet avantage, qui permet au Borussia de prendre provisoirement la deuxième place de la Bundesliga devant Leipzig, qui joue lundi soir. Devant, le Bayern Munich est hors de portée avec 59 points. Dortmund suit avec 40 points mais Leipzig (38 pts) peut repasser devant en cas de victoire dans le choc de cette 23e journée, lundi, sur le terrain de Francfort (36 pts).

Résultats - 23e journée



Vendredi

Hertha Berlin - Mayence 0-2



Samedi

Wolfsburg - Bayern Munich 1-2

Hambourg SV - Bayer Leverkusen 1-2

FC Cologne - Hanovre 96 1-1

Fribourg - Werder Brême 1-0

Schalke 04 - Hoffenheim 2-1



Dimanche

Augsbourg - VfB Stuttgart 0-1

Borussia M'Gladbach - Borussia Dortmund 0-1



Lundi

Eintracht Francfort - RB Leipzig

Dortmund semble sorti de son trou noir, avec maintenant quatre victoires consécutives et sept matches sans défaite toutes compétitions confondues. L'unique but de la rencontre est venu à la 32e minute d'une combinaison entre Mario Götze, André Schürrle et Marco Reus, les trois internationaux allemands enfin réunis sous le maillot jaune et noir. Dortmund avait recruté Götze et Schürrle à l'été 2016 et attendait beaucoup de ce qui était alors, sur le papier, sans doute le meilleur trio offensif allemand, associé au buteur Pierre-Emerick Aubameyang, parti depuis à Arsenal.

(L'essentiel/ AFP)