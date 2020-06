La Coupe d'Afrique des nations repoussée à 2022

Les instances du football africain, perturbé ces derniers mois par la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé mardi un calendrier révisé des compétitions avec le report d'un an de la Coupe d'Afrique des nations, épreuve phare qui aura lieu en 2022 au Cameroun.

La CAN, initialement prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021, sera finalement jouée en janvier 2022, a annoncé mardi le président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad lors d'une conférence de presse en visioconférence à l'issue de la réunion du Comité exécutif de la CAF.

«Aujourd'hui le comité exécutif a pris un certain nombre de décisions très importantes qui sont guidées par une règle simple: la santé est la priorité absolue», a-t-il affirmé en précisant que «le pic de la pandémie n'est pas encore atteint» dans plusieurs pays du continent africain.

Aménagements

La CAF a ainsi suivi les exemples de ses équivalentes européenne et sud-américaine qui, dès mars, ont reporté d'un an leur compétition phare respective, l'Euro et la Copa America, désormais programmés à l'été 2021. La CAN se déroulera toujours au Cameroun avec 24 équipes, alors que les qualifications entamées avant la pandémie n'ont pas pu aller à leur terme.

L'édition suivante de l'épreuve sera maintenue en 2023 en Côte d'Ivoire, a précisé M. Ahmad. «Je suis sûr qu'il y aura toujours une CAN en 2023. Je ne sais pas à quelle date mais elle aura lieu», a-t-il dit en répondant à une question sur la difficulté de tenir la compétition en janvier 2023 comme prévu initialement, alors que la Coupe du Monde 2022 se termine en décembre.

Outre le report de cette compétition, qui a lieu tous les deux ans, le président de la CAF a également annoncé des aménagements de calendrier pour d'autres compétitions africaines, dont le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), la Ligue des champions et la Coupe de la confédération. La Ligue des champions sera terminée «cette année, probablement au mois de septembre», a dit le président Ahmad, avec un lieu à déterminer pour le «Final Four» (dernier carré, ndlr).

(L'essentiel/afp)