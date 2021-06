Thierry Henry fait la leçon aux stars de la Belgique

Thierry Henry en a encore sous la semelle. De retour dans le staff de la sélection belge pour apporter toute son expérience aux attaquants, l'ex-vedette des Bleus s'est fait remarquer lors d'une séance de frappes de balle à l'occasion d'un entraînement des Diables en plaçant un splendide coup-franc en pleine lucarne.

Qui plus est du gauche, son mauvais pied. «On en a marqué quelques-uns, on s'entraîne depuis une demi-heure… Mais lui arrive avec son pied gauche et nous tue tous. Et on a match demain, en plus!», a réagi Kevin De Bruyne. «Le mec est retraité depuis dix ans et il bat mon pays entier», a poursuivi Romelu Lukaku.

Certains se sont même interrogés sur la pertinence de faire entrer en jeu le Français de 43 ans. En toute ironie bien entendu. Cette séquence risque paradoxalement de donner du grain à moudre aux détracteurs de Thierry Henry, le coach. Critiqué pour ses difficultés à prendre ses distances avec sa mentalité de joueur, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a connu un début de carrière compliqué avec une expérience ratée à Monaco et un récent départ de Montréal pour raisons familiales.

(th/L'essentiel)