Le «héros» de 15 ans invité à manger avec les Spurs!

Il avait gagné en notoriété en un éclair grâce à José Mourinho, la semaine dernière. Callum Hynes (15 ans) avait été félicité et remercié par l'entraîneur portugais de Tottenham pour sa «passe décisive» amenant à l'égalisation (2-2) des Spurs face à l'Olympiakos en Champions League, avant que le club londonien ne renverse le match et ne s'impose 4-2.

Le jeune Hynes avait rapidement transmis le ballon à Serge Aurier, qui avait pu prendre la défense grecque à revers en lançant le ballon vers son ancien coéquipier du PSG, Lucas Moura, parti dans le dos de la défense. Le centre de Lucas avait ensuite trouvé Harry Kane, à sept mètres du but. L'Anglais avait pu égaliser, alors que les Spurs avaient été menés 0-2 après 18 minutes, et assurer une qualification de l'équipe pour les 8es de finale de la C1.

Mourinho avait tenté de rattraper le ramasseur de ballons pour l'inviter dans le vestiaire après le match, mais celui-ci avait déjà filé sitôt son devoir accompli. Désireux de récompenser quand même le garçon, le «Special One» l'a invité samedi, à prendre part au repas de l'équipe précédant le match de championnat face à Bournemouth.

«J'ai encore un peu de peine à y croire. C'était un geste tellement gentil de sa part, parce qu'il n'avait aucune obligation de le faire…», a décrit l'adolescent. Les surprises ne se sont toutefois pas arrêtées là pour ce fan des Spurs. «Plus tard, dans le vestiaire, j'ai vu que j'avais plein de messages et de notifications. Une fois dans la voiture sur le chemin de la maison, c'est là que j'ai vu que c'était partout sur les réseaux sociaux! Ensuite, j'ai eu ce coup de fil de quelqu'un, à Tottenham, qui me disait que José voulait m'inviter au repas samedi. Et ça c'était tout simplement incroyable!».

Le jeune homme, qui fêtera ses 16 ans en janvier, a été présenté à tous les joueurs par Harry Kane «himself», qui a tenu à le remercier de l'avoir aidé à marquer. Une expérience inoubliable pour Callum Hynes. «C'est fou, j'ai juste fait mon boulot. Je vais essayer de continuer à faire la même chose, même si tous les yeux seront peut-être braqués sur moi désormais. Pourquoi ne pas réussir encore un assist, on ne sait jamais!».

