«Cristiano Ronaldo, tu viens d’une autre galaxie»

Sur le terrain d’entraînement de la flamboyante «Cidade do Futbol», repère de la sélection portugaise à Lisbonne, Cristiano Ronaldo respire la joie de vivre au milieu de ses coéquipiers. «Un bon mec de vestiaire», telle est l’image qu’il renvoie auprès de la majorité des footballeurs qui l’ont côtoyé.

Et pourtant, la superstar du ballon rond n’est pas un joueur comme un autre. «Un jour je lui ai demandé d’où il venait. Il m’a répondu "de Madère". Je lui ai dit: "Non tu viens, tu viens d’une autre galaxie", confie le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, au cours de la conférence de presse de présentation du match Portugal-Luxembourg. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. CR7 a inscrit 93 buts en 163 sélections, dont quatre contre la Lituanie il y a un mois… Nul ne peut prédire si le Portugal aura besoin d’un nouvel exploit de sa légende pour battre le Luxembourg.

Mais comme l’ont promis le sélectionneur portugais et le défenseur Rúben Dias, la Seleção prendra l’opposition très au sérieux. «Nous les avons observés. C’est une équipe bien organisée, qui possède une bonne défense et qui essaie d’aller vers l’avant», note le technicien, citant les derniers résultats encourageants de l’équipe nationale luxembourgeoise. «Tout cela est le fruit d’un entraîneur qui travaille depuis de nombreuses années à la tête de cette sélection. Seuls deux ou trois joueurs de champ évoluent au Luxembourg. Les autres sont professionnels à l’étranger», précise-t-il.

«Nous savions que nous aurions six finales à jouer»

Malgré la supériorité évidente des stars portugaises, le staff lusitanien a minutieusement préparé cette cinquième rencontre de qualification pour l’Euro 2020. Après une entame décevante et deux nuls contre l’Ukraine (0-0) et la Serbie (1-1), les Portugais ont passé la seconde avec deux victoires en Serbie (2-4) et en Lituanie (1-5). «Suite à notre départ poussif, nous savions que nous aurions six finales à jouer», résume Rúben Dias. Malgré quelques corrections nécessaires, notamment sur le plan défensif, le Portugal est sûr de sa force.

«Si nous sommes à notre meilleur niveau, alors nous gagnerons. Sinon, ce sera plus difficile», note le sélectionneur, pour qui la possession sera la clé de la réussite: «Nous ne devrons pas les laisser jouer et récupérer le ballon dès que possible». Et si les nombreux atouts offensifs de l’équipe ne suffisaient pas, la Seleção sait qu’elle pourra se reposer sur un terrien pas comme les autres. Forcément, il vient d’une autre galaxie…

(De notre envoyé spécial à Lisbonne, Thomas Holzer)