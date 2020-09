Hakim Abdallah, la nouvelle arme du Swift Hesperange

Si le Swift est en tête de la BGL Ligue, il n'y est pas étranger. Arrivé en août dernier, Hakim Abdallah est entré par la grande porte au Luxembourg en marquant trois fois lors de ses deux premiers matches. «Dès mon arrivée, on m'a tout de suite mis à l'aise», explique celui qui sort de deux ans avec la réserve de Nantes.

Malgré quelques regrets après son passage en Loire-Atlantique, où il s'est entraîné avec l'équipe première sans parvenir à y faire son trou, l'attaquant de 22 ans a retrouvé goût au foot chez les Canaris après un parcours sinueux. En 2016, Hakim Abdallah rêvait de signer pro à Brest, son club formateur. Mais alors que la proposition peine à venir, les Anglais de Stoke City arrivent à la charge avec une offre qu'il décline, puis accepte.

«Je ne voulais plus entendre parler du monde pro»

Buteur à de nombreuses reprises chez les jeunes en Angleterre, le natif de la Réunion ne parvient pas à passer à l'étage supérieur et est prêté à Avranches (D3 française) puis à El Ejido (D3 espagnole). «On m'a forcé la main pour que j'aille en Espagne. Après cette expérience, je voulais revenir auprès de ma famille et ne plus entendre parler du monde pro», se souvient Abdallah.

L'attaquant, qui a évolué avec le défenseur de Leipzig Dayot Umpamecano en équipe de France U19, est désormais tourné vers ses nouveaux objectifs. Au mois de mars dernier, il avait été appelé pour la première fois avec la sélection malgache, le pays de sa mère, sans pouvoir fêter sa première cape à cause du Covid-19. D'autres convocations devraient suivre s'il continue à enfiler les buts en BGL Ligue.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)