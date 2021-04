Elle marque un coup franc de 30 mètres

hello weary traveler this is your periodic reminder to watch liga mx femenilpic.twitter.com/wnqjSOA0DR — luther vaxxedross (@not_carlisle) March 30, 2021

Un coup franc de plus de 30 mètres vient de faire son entrée dans la liste des vainqueurs potentiels du prix Puskas, décerné au plus beau but de l’année sur les terrains de football. Non seulement Gabriela Alvarez a marqué depuis une position excentrée, mais surtout son envoi a trouvé la lucarne de la gardienne adverse!

La joueuse de Juarez au Mexique a parfaitement su allier puissance et finesse dans les arrêts de jeu de la rencontre pour consolider la victoire à son équipe contre Queretaro (2-0). Malgré ce but qui a fait le tour du monde, Juarez est toujours au plus mal en championnat, occupant le 16e rang sur 18.

Gabriela Alvarez n’est pas la seule footballeuse à avoir fait parler d’elle cette semaine. Manuela Zinsberger, gardienne d’Arsenal en Angleterre, a grandement participé à la victoire des Gunners contre Tottenham (3-0). L’Autrichienne s’est notamment mise en évidence en réalisant trois arrêts de suite contre les attaquantes des Spurs.

An outstanding ???????????????????????? save from Manu! pic.twitter.com/elIBxeOJtq — Arsenal Women (@ArsenalWFC) March 28, 2021

(L'essentiel)