Mbappé ou Neymar sur le départ? Le PSG réplique

«S'il n'en reste qu'un...» C'est le titre de Une qu'a choisi L'Equipe pour son édition de ce samedi 8 décembre. Selon le journal français, le Paris Saint-Germain envisagerait de se séparer de Kylian Mbappé ou Neymar en fin de saison. Redoutant de lourdes sanctions en rapport avec le fair-play financier, les dirigeants du PSG «pourraient se résigner à se séparer de l'une de ses deux stars», écrit le quotidien sportif.

D'ici quelques semaines, on connaîtra la décision de l'UEFA sur le cas parisien. Et d'après L'Equipe, on se prépare à tous les cas de figure à Doha. «La très haute direction du club préférerait conserver Neymar parce qu'elle estime que son rayonnement international demeure plus élevé que celui du jeune champion du monde». Si Mbappé a l'avantage d'avoir la meilleure valeur marchande, seul le Real Madrid semble en passe de le séduire. Sauf que les relations en haut lieu entre Parisiens et Merengues ne seraient pas des plus cordiales. De plus, Neymar intéresserait Manchester United. Et comme le Brésilien avait déclaré que «tout grand joueur doit, au moins un jour, jouer en Premier League»...

À quatre jours du déplacement à Belgrade en Ligue des Champions, le PSG a réagi via un communiqué, en démentant «avec la plus grande fermeté ces allégations totalement erronées, ridicules». À ce titre, le club estime que L'Équipe est un «média de désinformation». Le club dit ainsi s'interroger sur «l'honnêteté intellectuelle de L'Equipe et les arrières-pensées de sa ligne éditoriale (...) Les exemples foisonnent d'un traitement dénué d'équilibre et qui ne vise qu'à répandre une atmosphère délétère.» Et le club de conclure sur la «désinformation orchestrée par L'Equipe, et son acharnement à tenter de nuire à son image».

(L'essentiel/jsa)