L'endroit où voir Playboy, Balotelli ou Barcelona...

Pour prendre la température du football brésilien, rien de mieux que la «Copinha». Ce tournoi de juniors âgés de moins de 20 ans, organisé pour la 51e fois, regroupe 127 équipes des environs de Sao Paulo (après le forfait de Flamengo-RJ), entre le 2 et le 25 janvier. De quoi se permettre un belle revue d'effectifs du jeu de ballon local, mais aussi de saisir les nouvelles tendances en matière de surnoms.

C'est le Daily Telegraph qui a eu la bonne idée d'y plonger certains de ses limiers. «Parce qu'on Brésil, on n'utilise pas les noms de famille. Le reflet de notre culture, c'est de personnaliser les surnoms. On s'occupe de la personne et cette personne, ce n'est pas qu'un nom de famille. C'est qui elle est», indique Lyris Wiedemann, responsable de la culture lusophone à l'Université de Stanford, dans les colonnes du journal anglais.

Du coup, à l'image des Pelé, Garrincha (le petit oiseau), Hulk et compagnie, les surnoms plus ou moins inspirés fleurissent toujours dans les rues des cités brésiliennes. Et la «Copinha 2020» est sans doute un des meilleurs crus depuis des lustres! Le Daily Telegraph s'est fait un plaisir de catégoriser ses trouvailles dans les entrailles du site internet de la compétition et ça décoiffe!

Joueurs appelés selon un joueur de foot actuel ou passé

Ganso (milieu de Séville, veut aussi dire «oie»), Clayvert (en hommage à Patrick Kluivert), Aplilia (Faustino Aprilia), Rivelino, Ka Ka (Kaka), Gullit, Etoo , Guti, Tafarel, Illigner (Bodo Illigner), Matthaus, Lucas Dimaria (Angel Di Maria), Balotelli, Pelezinho (Pelé, donc le «Petit Pelé»).

Joueurs appelés selon d'autres personnes

Bozo (Bozo le Clown), Jhordan (Michael Jordan), Rusevel (Franklin D. Roosevelt), Bam Bam (personnage des «Pierrafeu»), Jheikson (Michael Jackson).

Joueurs appelés selon de la nourriture ou de la boisson

Manjuba (anchois), Farinha (farine), Mingau (porridge), Pitoco (popcorn), Halls (bonbons contre la toux), Pimentinha (petit piment), Macarrao (nouilles), Jheymmyson (le whisky).

Joueurs appelés selon une partie du corps

Cabecinha (petite tête), Maozihna (petite main), Lucas Pezao (Lucas petit pied), Parrudo (musclé), Bodao (gros corps).

Joueurs appelés selon certaines expressions

Espeto (crachat), Darling, Barceloa, Motor, Cego (aveugle), Gasolina (essence), Joao Aleluia, Mito, Matheus Barba (Matheus la barbe), Lutador (lutteur), Mocorongo (quelqu'un qui vient de la campagne), Favela, Gibi (bande dessinée), Catatao (beaucoup).

Joueurs appelés ainsi on ne sait pas trop pourquoi

6D, Madruga (matin), Broca (perceuse électrique), Playboy...

(L'essentiel)