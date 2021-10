Lineker balance sur le transfert de Ronaldo

Pas besoin d’être un fin connaisseur du ballon rond pour établir le constat suivant: le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United constitue, pour l’instant, un franc succès. Sur le terrain, tout d’abord. L’attaquant portugais compte déjà 5 buts en 6 matches. Le dernier en date, inscrit face à Villarreal en Ligue des champions (2-1), avait permis aux Red Devils de l’emporter dans les dernières secondes.

À ses performances sportives s’ajoute son apport économique, tout sauf négligeable. Avec «CR7» dans ses rangs, le club mancunien est assuré de doper ses revenus commerciaux.

Si les bienfaits de ce transfert sont facilement perceptibles, les coulisses de sa réalisation restent encore assez confidentielles. Dans le podcast «Match of the Day: Top 10», diffusé sur les ondes de la BBC, Gary Lineker a lâché une petite indiscrétion. L’ancien attaquant anglais, devenu le plus célèbre présentateur sportif du Royaume-Uni, n’est autre que le voisin d’Ed Woodward, le vice-président de Manchester United. «C’est un bon ami à moi. Il a recruté Ronaldo quand il était dans mon jardin!» a-t-il lancé.

Lineker a évidemment été relancé à propos de cette affirmation. «Quand il est entré, il était au téléphone avec Jorge Mendes (ndlr: l’agent de Ronaldo) ou quelqu’un d’autre - j’espère que je n’en dévoile pas trop! Mais il l’a recruté. J’ai une photo fantastique de lui au téléphone, à l’arrière du jardin, que je pourrai partager un jour avec sa permission.»

Gary Lineker a donc été tenu au courant avant tout le monde de ce mouvement sensationnel. D’où l’importance de choisir son voisinage.

(L'essentiel/Sport-Center)