Le Luxembourg cède face à la Serbie

Ils ont longtemps tenu le nul puis tout fait pour égaliser, mais les Lions rouges ont concédé leur première défaite au Stade de Luxembourg (0-1), face à des Serbes qui ne leur ont pas été bien supérieurs. Les premières minutes ont laissé craindre un scénario comme celui du match aller (4-1), avec deux grosses occasions pour Filip Kostic (2e) et Dusan Tadic (4e), sauvées par un Anthony Moris vigilant.

Les autres matchs



Dans le groupe du Luxembourg, l'Irlande est allée s'imposer 0-3 en Azerbaïdjan, lors d'une soirée sans véritable affiche. L'Angleterre,en Andorre, et la Pologne, contre Saint-Marin, ont cartonné 5-0. Le Danemark a gagné 0-4 en Moldavie. L'Ukraine a dominé la Finlande 1-2 et la Bosnie-Herzégovine l'a emporté 0-2 au Kazakhstan. Le Kosovo a perdu 3-0 en Suède et la Suisse a battu l'Irlande du Nord 2-0. Petite surprise de la soirée: la Lituanie a battu la Bulgarie 3-1.

Mais par la suite, les hommes de Luc Holtz sont rentrés dans leur partie. Agressifs dans les duels, pleins d'envie au point d'aller récupérer plusieurs ballons dans le camp serbe, ils n'ont toutefois pas réussi à vraiment inquiéter Predrag Rajkovic. Bien pris par la paire Chanot-Carlson, Aleksandar Mitrovic, dévastateur au match aller en septembre, n'était que rarement trouvé et devait décrocher pour toucher quelques ballons.

Et c'est finalement l'attaquant serbe le plus en vue depuis le début du match qui a trouvé la faille. Lancé à la limite du hors-jeu, Vlahovic fusillait Moris de près (67e, 0-1). Le Luxembourg a poussé dans les 20 dernières minutes pour revenir, mais sans vraie occasion, en dehors d'une frappe contrée de Maxime Chanot (86e). Mardi (20h45), le Luxembourg affronte à Faro le Portugal, qui n'est maintenant plus que 2e du groupe, avec un match de moins que les Serbes.

Le classement

1. Serbie 14 points (6 matchs)

2. Portugal 13 points (5 matchs)

3. Luxembourg 6 points (5 matchs)

4. Irlande 5 points (6 matchs)

5. Azerbaïdjan 1 point (6 matchs)

(Tom Vergez/L'essentiel)