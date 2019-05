Le FC Metz a été sacré champion de Ligue 2

Vendredi 3 mai

Le FC Metz, déjà assuré de l'accession en Ligue 1, a été sacré champion de Ligue 2 grâce à sa victoire contre Valenciennes (3-0) et à la défaite 1-0 de Brest à Béziers, vendredi, lors d'une 36e journée qui a également condamné le Red Star à la relégation en National. À la fin du match au stade Saint-Symphorien, tous les joueurs et le staff de Metz étaient au centre du terrain et scrutaient leurs téléphones portables, dans l'attente du résultat du match de Béziers contre Brest. Et quand Béziers a marqué, dans le temps additionnel, une grande clameur a parcouru le stade. Avec 78 points, Metz ne peut plus être rejoint par Brest (71 pts) alors qu'il ne reste plus que deux journées de compétition.

#FCMVAFC La joie de nos Grenats dans le vestiaire pic.twitter.com/mYYSqj3uR2 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 3 mai 2019

Strasbourg, qui avait déjà accroché Paris, Lille, Lyon et Saint-Étienne à la Meinau, a encore contrarié une grosse cylindrée du championnat devant son public. Les hommes de Thierry Laurey ont ainsi fait match nul avec l'OM. Les Alsaciens engrangent un 46e point et reprennent provisoirement la neuvième place de L1 à Nîmes, grâce à leur meilleure différence de buts.

(L'essentiel)