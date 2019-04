Où se trouvent les fans de foot les plus fidèles?

L'analyse des affluences moyennes sur les cinq dernières années fait ressortir l'incroyable passion autour des clubs de football professionnels en Allemagne, selon une récente étude de l'observatoire du football CIES. La Bundesliga est la compétition la plus suivie en absolu (+18% par rapport à la Premier League anglaise), alors que la Zweite Bundesliga est le championnat de deuxième division réunissant le plus de spectateurs en moyenne (juste devant le Championship anglais). En dehors de l'Europe, c'est au Mexique que les clubs attirent le plus de foule.

Avec une moyenne de 80 230 spectateurs par match, Borussia Dortmund est en tête du classement des affluences par club. L'équipe de la Ruhr devance quatre géants du football mondial et européen: Manchester United (75 218), Barcelone (74 876), Bayern Munich (73 781) et le Real Madrid (69 822).

Top 10 des plus hautes affluences moyennes, par club (2013-2018):

1. Borussia Dortmund (80 230)

2. Manchester United (75 218)

3. FC Barcelone (74 876)

4. Bayern Munich (73 781)

5. Real Madrid (69 822)

6. Schalke 04 (61 328)

7. Arsenal (59 793)

8. Hambourg (52 349)

9. VFB Stuttgart (52 012)

10. Atlanta United (51 547)

Cinq clubs allemands sont aux dix premiers rangs (Dortmund, Bayern, Schalke 04, Hambourg et Stuttgart). Avec plus de 50 000 spectateurs par match dans le championnat de la MLS en Amérique du Nord, Atlanta United est le club non-européen le plus populaire (10e au total). Le premier club italien de ce classement ne pointe qu'en 23e position: il s'agit de l'Inter Milan, avec une moyenne de 46 654 spectateurs entre 2013 et 2018. Le Paris Saint-Germain arrive en 25e position avec 45 912 spectateurs.

La première division mexicaine est populaire

La première division mexicaine émerge en tant que compétition la plus populaire parmi les ligues non-européennes couvertes par l'étude. Dans le top 10 des championnats attirant le plus de spectateurs, on trouve deux autres ligues extérieures à l'Europe: la première division chinoise (6e) et la MLS (8e). La J-League japonaise est 12e, juste devant la Serie A brésilienne.

(L'essentiel)