Un ex-​​joueur d'Ostende meurt à seulement 37 ans

Le football belge est en deuil. Le Français Franck Berrier, ancien joueur du KV Ostende est décédé d'un arrêt cardiaque durant une séance de sport à l'âge de 37 ans. «C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de l'icône du club Franck Berrier. Nous souhaitons beaucoup de force à tous ses proches en ces temps difficiles», a communiqué le club sur Twitter.

Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten.



We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden ! pic.twitter.com/T1C1I6aIsF