Quand l'arbitre se mue en gardien

Souvent, on reproche aux arbitres d’être trop loin de l’action. C’est un problème que M. Óscar Macías ne devrait plus rencontrer avant un bail. Car l’homme en noir mexicain de 39 ans a été, dimanche soir, beaucoup plus près du ballon que prévu, lors de la rencontre entre Cruz Azul et le Deportivo Toluca.

En première mi-temps, alors que le club recevant menait déjà de deux longueurs, l’attaquant Jonathan Rodríguez s’apprêtait à inscrire le 3-0 dans une cage désertée par le gardien (et après qu’un de ses collègues avait raté l’immanquable) lorsque l’arbitre s’est retrouvé sur la trajectoire du ballon. Le cuir a ensuite frôlé le poteau, pour finir sa course en dégagement en 5 mètres.

Le pire? C’est que dans la foulée, sur les deux seuls envois cadrés du match des joueurs de Toluca, Miguel Barbieri (44e) et Alexis Canelo (45e+2) ont égalisé juste avant le thé. Heureusement, il semble y avoir une justice dans le football et Cruz Azul a fini par l’emporter 3-2, grâce à Guillermo Matias Fernandez peu après l’heure de jeu, et dépasse désormais son adversaire au classement.

