Katerine et Lalanne ont choisi leur camp

À ma gauche, Philippe Katerine, auteur-compositeur-interprète, acteur, réalisateur et écrivain français de 49 ans, fan des Herbiers, club de National 1, la troisième division hexagonale. À ma droite, Francis Lalanne, auteur-compositeur-interprète et acteur français de 59 ans, qui soutient Chambly, club de National 1, la troisième division hexagonale.

Leur point commun? Outre un style musical que l'on peut qualifier sans se tromper d'inimitable, ils ont tous deux écrit une chanson pour tenter de propulser leurs chouchous au Stade de France. Au final, deux morceaux intitulés respectivement «85 Rouge et Noir (feat. MC Circulaire)» et «À Chambly» aux styles diamétralement opposés, mais tout aussi bizarres l'un que l'autre.

On vous laisse juger de ces deux chansons de soutien. Le gagnant de l'affrontement de ce mardi (21 heures) entre le Football Club de Chambly Oise et le Vendée Les Herbiers Football aura ensuite rendez-vous au Stade de France, le mardi 8 mai. Il aura le redoutable honneur d'y défier soit le SM Caen, soit le Paris-Saint-Germain, qui se rencontreront mercredi soir et pour qui personne ne semble avoir trouvé opportun d'écrire une chanson.

La production de Francis Lalanne:

Celle de Philippe Katerine:

(L'essentiel/rca)