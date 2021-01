Les propos d'Ibra qui ont fait disjoncter Lukaku

L’embrouille de Lukaku et Zlatan hier soir après le derby milanais #MorningDeDifool pic.twitter.com/udwiWCsjcE — Skyrock FM (@SkyrockFM) January 27, 2021

La presse italienne est revenue en détails, mercredi, sur la vive altercation entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic, mardi soir, lors du derby Inter-Milan, durant lequel le Suédois aurait provoqué le Belge en évoquant des rites vaudous. «Retourne à tes conneries vaudoues, petit âne», aurait notamment lancé en anglais Ibrahimovic, avec un air de défi, en direction de son ex-coéquipier de Manchester United, selon des reconstructions concordantes du dialogue.

Ces termes peuvent à la fois être interprétés comme une référence aux origines congolaises de l'international belge et comme un rappel à un épisode remontant aux années de Lukaku en Angleterre, selon la presse italienne. Un dirigeant d'Everton avait affirmé, en janvier 2018, que Lukaku avait refusé de prolonger avec le club, à cause d'un message vaudou. Une affirmation démentie avec véhémence par le Belge, parti à Manchester United l'été précédent, en 2017.

«Un mauvais sketch pour tous»

Lukaku avait fait savoir à la BBC, par un de ses représentants, que sa décision n'avait rien à voir avec de telles croyances et que lui-même était catholique. L'altercation entre les deux attaquants vedette a eu lieu juste avant la mi-temps du quart de finale de Coupe d'Italie entre l'Inter et Milan (2-1) mardi soir, à San Siro.

Les deux joueurs se sont retrouvés front contre front et ont reçu chacun un avertissement. Les échanges d'insultes, avec un Lukaku totalement hors de lui, se sont poursuivis sur le chemin des vestiaires, quand l'arbitre a sifflé la pause. Ibrahimovic a été exclu en seconde période pour un deuxième avertissement.

Les deux entraîneurs Stefano Pioli et Antonio Conte ont plutôt minimisé les faits après le match, assurant ne pas avoir entendu la teneur des insultes échangées entre les deux joueurs et mis les invectives sur le compte de la tension liée au derby. Mais la presse italienne a pour sa part regretté un «mauvais spectacle qui a gâché un beau match» (La Repubblica). «Un but chacun, un mauvais sketch pour tous», a renchéri le Corriere della Sera. Le Corriere dello Sport évoque une «honte».

(L'essentiel/afp)