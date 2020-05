Pas de licence pour Virton qui conteste la décision

«Le RE Virton et le Groupe Becca sont déterminés à ne pas se laisser maltraiter de la sorte et vont donc entreprendre des actions juridiques». C'est en ces termes et via un communiqué, publié ce mardi vers 14h30, que le club gaumais a annoncé qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout concernant le refus de sa licence.

Demande de mesure provisoire devant l'Autorité belge de la concurrence, recours en annulation de la sentence rendue par la Cour belge arbitrale du sport (CBAS) pour violation des règles de concurrence, action en dommages et intérêts contre la fédération belge de football avec un objectif: obtenir le remboursement de 10 à 15 millions d'euros. On l'entend bien, Virton ne compte pas en rester là et va contester juridiquement ce refus d'évoluer dans le foot pro lors de la saison 2020/2021.

Selon le club, la licence lui a été refusée pour diverses raisons administratives (attestations, dettes inexistantes,...) qualifiées de motifs futiles et illégaux, alors que Virton serait une entreprise saine et en croissance. Dans un contexte footballistique secoué par la crise du Covid-19, c'est un nouveau coup dur pour les joueurs, les jeunes, les staffs et les supporters virtonais qui commencent tout doucement à quitter le navire en se cherchant déjà un nouveau port d'attache pour la saison prochaine.

(fl/L'essentiel )