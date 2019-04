Pris à l'Ajax, il doit copier 1000 fois la même phrase

L'Ajax Amsterdam est au moins aussi fort en communication qu'il l'est sur la pelouse, où il s'est récemment hissé en demi-finale de la Champions League en évinçant le Real Madrid et la Juventus. Il en a offert une preuve en officialisant l'arrivée d'une nouvelle jeune recrue dans ses rangs.

Kjell Scherpen, gardien de 19 ans, a été débauché du FC Emmen, actuel 15e du championnat néerlandais. Mais au lieu d'un banal communiqué annonçant l'acquisition, l'Ajax a voulu faire dans l'humoristique. Les dirigeants savaient en effet que Scherpen, lorsqu'il avait 11 ans, chantait les louanges du Feyenoord Rotterdam, rival honni de l'Ajax, et proféré des insultes contre le club de la capitale.

Afin d'être sûrs que le garçon a bien compris où il débarque, le directeur général, Edwin van der Sar, et le directeur sportif, Marc Overmars, lui ont fait rédiger mille fois devant leur caméra la phrase: «L'Ajax est le plus beau club des Pays-Bas». Une fausse punition, évidemment, qui ne manquera certainement pas de faire sourire. Et la vidéo de se conclure par un «Kjell, bienvenue dans le plus beau club des Pays-Bas» bien senti.

(L'essentiel/Sport-Center)