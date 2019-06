C'est peut-​​être «LE» but de la Gold Cup

Le Mexique avait déjà son billet pour les quarts de finale de la Gold Cup en poche avant le dernier match du groupe A, dimanche, à Charlotte (Caroline du Nord). Mais «El Tri», sans plusieurs titulaires, ménagés, a tremblé face à la Martinique avant de s'imposer 3-2.

Le Martiniquais Kevin Parsemain a sans doute inscrit «LE» but de la Gold Cup 2019 avec son superbe coup franc en pleine lucarne qui a permis à son équipe d'égaliser (1-1) à la 56e minute. Ce but a piqué au vif la sélection mexicaine: elle a répliqué avec deux buts en onze minutes par Raul Jimenez (61e) et Fernando Navarro (72e).

Mais la Martinique n'a pas capitulé. Daniel Herelle a débordé la défense mexicaine et son centre a été catapulté de la tête dans le but mexicain par Jordy Delem (84e). Comme Cuba, elle est cependant éliminée de la compétition.

(L'essentiel/jsa/afp)