Ronaldo défie Messi et lui conseille de venir en Italie

Il se sont tiré la bourre pendant quasi une décennie. De 2009 à 2018, Cristiano Ronaldo, avec le Real Madrid, et Lionel Messi, avec le FC Barcelone, ont entretenu leur rivalité par le biais des «clasico» en Liga, le trophée de «Pichichi» récompensant le meilleur buteur du championnat espagnol ou la course annuelle au Ballon d'or - cinq chacun pour le moment.

Mais depuis cet été, Cristiano Ronaldo a déserté l'Espagne. Terminé donc les Real - Barça avec les deux plus grands joueurs de la planète. Après un passage en Premier League long de six ans avec Manchester United, la star portugaise avait décidé de sortir de sa zone de confort une première fois pour rejoindre Madrid. Il a récidivé en regagnant Turin. Tout le contraire de Lionel Messi, qui demeure un Blaugrana depuis 2004. Et ne semble pas parti pour quitter son cocon barcelonais de sitôt.

«Peut-être que moi je lui manque»

Dans une interview commune à la Gazzetta dello Sport, Tuttosport et le Corriere dello Sport, «CR7» a été interrogé sur différentes thèmes, comme sa nouvelle vie ou le Ballon d'or. Et puis, bien sûr, Lionel Messi. Par rapport à la «Pulga», on lui a d'abord demandé si l'Argentin lui manquait. «Non, peut-être que moi je lui manque, a-t-il contre-attaqué. J'ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie et au Portugal alors que lui est toujours en Espagne. Peut-être qu'il a plus besoin de moi...».

Toujours sur Messi, Ronaldo a clairement lancé un appel du pied à son grand rival pour qu'il le rejoigne en Serie A. «Pour moi, la vie est un défi (...) Je voudrais qu'il vienne un jour en Italie. Comme moi, relèves le défi, lâche le Portugais. Mais s'il est heureux à Barcelone, je respecte sa décision: c'est un joueur fantastique, un bon gars, mais il ne me manque rien ici. Je suis heureux dans ma nouvelle vie».

[Corriere dello Sport] Le discours d'un roi. La 1ère interview de Cristiano Ronaldo "La Ligue des Champions doit être un rêve, pas une obsession. La Juve est une vraie famille. Je n'ai jamais craint Messi. J'ai remporté tous les grands championnats, qu'il vienne en Italie" pic.twitter.com/fP9JYrv8lF– FrSerieA (@FrSerieA) 10 décembre 2018

