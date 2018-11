Metz s'impose aux tirs au but à Sarreguemines

En tête de la Ligue 2, le FC Metz a éprouvé quelques difficultés à s'imposer au FC Sarreguemines (12e en National 3, 5e niveau français), ce dimanche après-midi, au 7e tour de la Coupe de France de football. Il a en effet fallu attendre les tirs au but pour voir les Grenats se qualifier sur le score de 1-4, alors qu'au terme du temps réglementaire et des prolongations, le score était de un but partout.

Le premier but de la rencontre a été inscrit peu avant la pause à la 45e minute des œuvres du Sénégalais Ibrahima Niane. Sarreguemines est parvenu à égaliser à la 64e minute de jeu grâce au Malien Seydou Simpara. Lors de la séance de tirs au but, Ibrahima Niane, Ivan Balliu, Jonathan Rivierez et Amadou Ndiaye ont transformé les quatre tentatives messines. Le seul Mehdi Ouadah est parvenu à tromper la vigilance de Delecroix pour Sarreguemines.

Après le Paris FC, Auxerre, l'AC Ajaccio et Béziers, c'est un 5e pensionnaire de L2 qui trébuche face à plus petit, et un gros: les Merlus, troisièmes du Championnat, ont cédé sur un but du défenseur Thomas Lahaye à la 10e minute. Les Herbiers (N2), surprenants finalistes en 2018, restent en lice après leur victoire contre Chauvigny (N3, 2-0) alors que Chambly (N1), qui s'était arrêté en demi-finale face aux Vendéens, a chuté à Nesle (R1, 0-0 a.p., 5-4 t.a.b). Les clubs de Ligue 1 entreront en lice en 32es de finale, début janvier.

Ambiance de fou au Stade de la Blies ! 1-1 entre le Sarreguemines et le FC Metz à l’issue du temps réglementaire... prolongation !

À suivre sur @Radio_Melodie #SFCFCM #CoupeDeFrance #CDF pic.twitter.com/guDvJSf5KI — M⭐️rine M⭐️rck (@marinemrk) 18 novembre 2018

Quelle rencontre intense entre Sarreguemines et Metz ! Les Faïenciers s’inclinent aux tirs aux buts mais quelle performance

RDV l’année prochaine

Et merci merciii @Radio_Melodie pour l’accueil et cette première expérience top au commentaire !#SFCFCM #CoupeDeFrance #CDF pic.twitter.com/L9xZEIcaJ4 — M⭐️rine M⭐️rck (@marinemrk) 18 novembre 2018

#SFCFCM #CDF Les supporters messins au Stade de la Blies pic.twitter.com/gtBUFpW248 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 18 novembre 2018

#SFCFCM Qualification du FC Metz face au Sarreguemines FC à l’issu des TAB (1-4). Bonne chance pour la suite au Sarregueminois en Régional 1. pic.twitter.com/30sPc71POn — Let's Go Меtz (@letsgomtz) 18 novembre 2018

(L'essentiel)