Le chaos autour d'un match au Qatar inquiète

Bien que munis de tickets, de nombreux supporteurs de l'Inde n'ont pu accéder au stade Jassem ben Hamad de Doha, où leur sélection disputait mardi un match de qualifications au Mondial 2022 contre le Qatar, futur pays hôte de la compétition (NDLR: le Qatar est qualifié d'office pour la Coupe du monde qu'il accueille, mais il participe aux éliminatoires qui font aussi office de qualification pour la Coupe d'Asie des Nations 2023). L'Inde, en réalisant un match nul, a arraché un point précieux face au Qatar, champion d'Asie en titre, qui était favori sur le papier.

Une dizaine de minutes après le coup d'envoi, une foule d'Indiens a crié sa colère en brandissant des billets d'entrée mais a été contenue par un cordon de sécurité. «Quel désordre!», a lancé un supporter britannique qui n'a pas pu non plus accéder au stade même s'il avait un billet. «C'est vraiment une façon singulière de faire les choses», a-t-il déploré, soulignant que les billets n'indiquaient pas les numéros de porte d'entrée.

Les agents de sécurité ont eu des échanges de plus en plus vifs avec des fans bloqués à l'extérieur mais capables d'entendre clairement l'ambiance des gradins à l'intérieur du stade. À la mi-temps, plusieurs centaines de supporters indiens ont tenté de forcer le passage pour accéder au stade par d'autres portes. Les portes automatiques sont restées fermées et la situation a, malgré tout, rapidement été maîtrisée.

«Gérer la foule»

«S'ils ne peuvent pas gérer la foule, ils ne devraient pas vendre de billets», estime un travailleur migrant indien de 24 ans qui s'est vu refuser l'entrée. «Nous travaillons jour et nuit dans la chaleur, nous avons payé, nous avons nos billets», ajoute-t-il, refusant de donner son nom alors que les agents de sécurité renforçaient les barrages autour du stade. «S'ils font ce genre de choses lors d'un match (de faible importance), comment vont-ils gérer un match de Coupe du monde? Nous, nous vivons tous ici. Si des étrangers viennent, comment vont-ils gérer ça?», s'interroge-t-il.

Certains supporters indiens se sont également plaint du fait que seulement 8% des billets vendus pour le match leur ont été alloués, soit le quota minimum prévu par les règles internationales du football. Selon les statistiques officielles, les Indiens représentent près de 22% de la population totale du pays, le double du nombre de Qataris (10,5%).

La FIFA et le comité d'organisation de Qatar-2022 n'ont pas été impliqués dans l'organisation du match contre l'Inde. À l'issue de la rencontre, la déception chez les supporters indiens forcés de regarder le match sur un écran installé dans le parking a tranché avec les scènes de liesse qui ont éclaté à l'intérieur du stade, où les Indiens ont décroché un nul inattendu.

#LIVE | India Goalkeeper Gurpreet Sandhu's mother Harjit Kauris on air on Republic TV after India's gritty draw against Asian Champions Qatar in the World Cup qualifier, tune in here - https://t.co/lpnVZxoMbs pic.twitter.com/RcpA1Q7Mw6