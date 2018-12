Ronaldo sera pour la première fois sur le banc

«Il sera sur le banc (ndlr: pour la première fois de la saison). Il va regarder le match avec moi», a annoncé le coach piémontais Massimiliano Allegri, sans manquer de souligner l'importance de son remplaçant de luxe, auteur de onze réussites cette saison en Serie A. «J'ai jeté un oeil aux statistiques et j'ai vu que c'était le meilleur début de saison de sa carrière. Tout va bien», a souligné le Mister, à propos de sa recrue à 100 millions d'euros.

Cette saison, CR7 a joué toutes les minutes possibles pour la Juve. Ne lui manquent pour avoir un tableau immaculé que les 61 minutes à la suite de son expulsion face à valence en Champions League et l'heure et demi de la rencontre contre les Young Boys, à cause de sa suspension automatique. Sur les 1909 minutes qu'il a jouées, Cristiano Ronaldo a marqué 12 fois et offert sept passes décisives.

(L'essentiel/Sport-Center)