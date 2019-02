Le Real Madrid s'impose sur le fil à Amsterdam

Le Real Madrid a fait un pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions en allant dominer (2-1) l'Ajax, qui s'est vu refuser un but après recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), mercredi en 8e de finale aller à Amsterdam . C'est la première fois qu'une telle décision est prise en C1, où la VAR entre justement en vigueur lors des huitièmes de finale. Après le but refusé à Tagliafico (39e), le triple tenant de l'épreuve s'est imposé grâce à deux buts de Benzema (59e) et Asensio (87e). Ziyech avait pourtant égalisé à la 75e et entretenu longtemps l'espoir pour les Hollandais.

Dans l'autre match de la soirée, Tottenham a également mis un pied en quart de finale de la Ligue des champions après sa victoire renversante contre Dortmund (3-0), grâce notamment à deux buts en fin de match. Les Spurs, pourtant privés de leur buteur vedette Harry Kane, blessé à une cheville en janvier, l'ont emporté grâce à trois buts de Son (47e), Vertonghen (83e) et Llorente (86e). Les joueurs du Borussia n'ont pas tiré une seule fois au but en seconde période. Le match retour aura lieu le mardi 5 mars à Dortmund et les Londoniens devraient pouvoir voyager l'esprit serein au Signal Iduna Park.

(nc/L'essentiel/afp)