Pour Antoine Griezmann, il y avait trop de bruit

L’équipe de France, championne du monde en titre, a été bousculée par la Hongrie samedi après-midi (1-1) et jouera ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 lors de l’ultime journée de la phase de poule, mercredi contre le Portugal.

A chaud, Antoine Griezmann, qui a manqué une montagne en première période, a tenu un discours étonnant au micro de TF1 pour expliquer la contre-performance des Bleus. «C’était un match difficile avec le public. On avait perdu l'habitude d'un stade plein. On ne s'entendait pas. Le terrain était sec, il a fait chaud et lourd, mais ça, on le savait avant le début du match. On s'est fait prendre sur un contre et on n'a pas su mettre nos occasions au fond. On l'a payé cash. C'est l'Euro avec des grandes nations et de grands joueurs, même face à la Hongrie, c'est dur».

Euro 2020: Hongrie-France dans un stade plein à Budapest malgré l'épidémie de Covid-19 pic.twitter.com/D7mVnLMXWn — BFMTV (@BFMTV) June 18, 2021

L’auteur du but égalisateur, qui forme un trio offensif redoutable (sur le papier, pour l’instant) avec Kylian Mbappé et Karim Benzema, a tiré un parallèle avec la dernière grande compétition gagnée par les Bleus en 2018. «Ça me rappelle la Coupe du monde où on a souffert pendant les poules», a dit le joueur du FC Barcelone à l’antenne.

Mercredi prochain contre le Portugal (21h), l’équipe de France (4 points) jouera sa qualification pour les huitièmes. A priori, il fera moins chaud et il y aura probablement moins de bruit aussi.

(L'essentiel/Sport-Center)