La lettre d'adieu d'Unai Emery à Arsenal

L'histoire n'aura duré que 17 mois. C'est beaucoup moins que les 22 ans d'amour entre Arsène Wenger et Arsenal. Mais c'est assez pour que son remplaçant à la tête des Gunners, Unai Emery, en garde de beaux souvenirs.

Le Basque, licencié vendredi passé après une défaite en Ligue Europa face à Francfort (Arsenal n'avait gagné aucun de ses sept derniers matches toutes compétitions confondues), a laissé une lettre de remerciement aux supporters londoniens. «Ce fut un honneur d'être le manager d'Arsenal, débute-t-il. À tous les fans, je tiens à vous remercier du fond du coeur de m'avoir aidé à comprendre et à sentir la grandeur d'Arsenal. À vous tous qui nous avez soutenus des quatre coins du monde, à l'Emirates, qui avez attendu sous la pluie et le froid juste pour me saluer après un match. Je tiens à vous dire que j'ai travaillé avec passion, engagement et effort.»

L'Espagnol n'a pas non plus oublié de saluer le staff des Gunners: «Je tiens également à adresser un message de gratitude à tous les employés d'Arsenal pour la manière dont ils m'ont traité. La grandeur d'Arsenal réside dans chaque responsable, cadre, employé, assistant et bénévole.» Avant de terminer en relevant la chance qu'il a eu de travailler avec des «joueurs aux qualités professionnelles et personnelles».

A letter of thanks to Arsenal from Unai Emery...– Arsenal (@Arsenal) November 29, 2019

(L'essentiel)