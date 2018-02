Un triplé de Griezmann sublime l'Atletico

À Séville, l'Atletico était dominé en début de partie mais le match a changé d'âme et de physionomie avec la sortie sur blessure du défenseur local Jesus Nevas (18e). Et c'est une grossière erreur de Banega, qui n'a pas vu Diego Costa arriver dans son dos, qui a permis à l'international espagnol de lui subtiliser le ballon avant d'aller battre de près Rico (29e). Les Sévillans ne se décourageaient pas pour autant et auraient pu très bien égaliser quelques minutes plus tard. Sur un corner tiré de la gauche, Lenglet a repris le ballon de la tête et le gardien Oblak semblait avoir bien lu sa trajectoire. Mais le ballon retombait sur la barre transversale de l'Atléti (34e).

Liga

25e journée



Vendredi

La Corogne - Esp. Barcelone 0-0



Samedi

Celta Vigo - Eibar 2-0

Real Madrid - Alavés 4-0

Leganés - Las Palmas 0-0

FC Barcelone - Gérone 6-1



Dimanche

Villarreal - Getafe 1-0

Bilbao - Malaga 2-1

Valence - Real Sociedad 2-1

FC Séville - Atlético de Madrid 2-5



Lundi

Levante - Betis Séville

Échaudés, les Madrilènes repartaient à l'attaque afin de creuser l'écart et c'est encore Diego Costa qui se fait remarquer avec un tir du gauche repoussé des jambes par Rico (38e). Quatre minutes plus tard, Griezmann a doublé la mise d'une belle frappe du droit à l'entrée de la surface en dépit de la présence de trois défenseurs adverses (42e). Avec une avance de deux buts à la pause, le match était quasiment plié d'autant que «Grizou» a ajouté un troisième but sur penalty (51e), avant d'en ajouter un autre (81e), son 11e en Liga cette saison.

Peu après l'heure de jeu, Koke avait porté le score à 4-0 avant que Pablo Sarabia (85e) et Nolito (89e) ne sauvent un brin d'honneur pour les Nervionenses. Dans les autres matches du dimanche, Valence a conservé sa 4e place après sa victoire 2-1 devant la Real Sociedad, tandis que Villarreal, 5e, s'est bien repris de son élimination en Europa League par Lyon en s'imposant 1-0 devant Getafe. Samedi, le FC Barcelone et le Real Madrid ont offert un festival de buts: 6-1 devant Gérone grâce à un doublé de Messi et un triplé de Suarez pour le leader et 4-0 face à Alavés grâce au trio «BBC», Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo, pour le champion en titre. Au classement, le FC Barcelone (1er, 65 pts), toujours invaincu en Liga, garde ses sept longueurs d'avance l'Atlético Madrid (58 pts).

(L'essentiel/AFP)