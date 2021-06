Il trouve la parade pour faire respecter la distanciation

La pandémie de Covid-19 cause des dégâts partout dans le monde mais elle touche certains territoires plus violemment que d’autres. Notamment le Brésil, dont la situation s’envenime depuis plusieurs mois. Avec plus de 16,5 millions de cas confirmés (pour près de 470 000 décès), il s’agit du troisième pays le plus touché depuis l’apparition du virus. Au vu de la conjoncture actuelle, de nombreux experts annoncent l’apparition d’une troisième vague.

Ces faits alarmants ont créé un vent de panique au sein de la population, illustrée par les critiques liées à l’organisation de la Copa America, qui doit débuter le 13 juin. Visiblement, la situation sanitaire n’est pas prise à la légère au Brésil.

Dans ce contexte, un match local a été le théâtre d’une scène cocasse. Alors qu’il était en contact par oreillette avec ses assistants, probablement au sujet d’une action litigieuse, l’arbitre s’est retrouvé entouré par une poignée de joueurs des deux équipes. Souhaitant se placer à l’écart pour analyser tranquillement les événements, il s’est éloigné de colère de la meute avant de se saisir de son spray temporaire et de s’en servir comme instrument de distanciation. Fait tout aussi inhabituel: aucun des contestataires n’a bronché, attendant sagement derrière la ligne tracée.

Voilà qui devrait donner des idées à plusieurs de ses homologues.

(L'essentiel/Sport-Center)