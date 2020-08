L'ex coach Rachid Belhout décède dans un accident

L'hommage est unanime. Dans l'ensemble de la Grande Région et de part et d'autre de la Méditerranée, tous les clubs de football et les nombreuses personnes qui ont côtoyé Rachid Belhout, 76 ans, parlent d'une même voix sur les réseaux sociaux après le décès accidentel, de cet ancien entraîneur dimanche vers 2h du matin, alors qu'il rentrait du mariage de sa nièce près de Nancy.

Selon Le Républicain lorrain, l'accident mortel, qui a également coûté la vie au frère de Rachid Belhout, Abdelhamid, 55 ans, et blessé grièvement deux autres personnes, s'est produit sur la route RD 618 entre Longwy et Longuyon. Deux voitures se sont percutées entre Tellancourt et Villers-la-Chèvre.

Un retour en Afrique du nord

Né à Sétif au nord-est de l'Algérie en 1944, Rachid Belhout s'est tout d'abord illustré comme joueur de football, en France, du côté de Montmédy, de Longuyon, au Havre et à Antibes avant de passer la frontière belge et de porter le maillot de Virton. Très connu à Arlon, où il a également résidé de nombreuses années, il est alors devenu l'entraîneur de la Royal Jeunesse Arlonaise. C'est en tant que coach également qu'il franchira la frontière luxembourgeoise pour prendre les rênes d'Eischen et et des Red Boys Differdange. Son parcours se poursuivra ensuite à Bastogne, à l'USB Longwy, au FC Wiltz, au FC Lorrain Arlon et au RFCU Luxembourg. En 2006, Virton sera sa dernière étape européenne avant qu'il ne rejoigne l'Afrique du nord où de nouvelles aventures l'attendaient.

En Algérie, il a entraîné pas moins six clubs différents (ES Sétif, USM Alger, ASO Chlef, MC El Eulma, JS Kabylie, CS Constantine) où il a remporté la Coupe d'Algérie avec la JS Kabylie en 2011. Une année plus tôt, en 2010, il avait également gagné la Coupe de Tunisie avec l'Olympique de Béja. Dans le même pays, il s'était également illustré du côté de l'US Monastir. Son dernier club connu, lors de la saison 2019-2020, était Al-Ahly Benghazi en Libye.

